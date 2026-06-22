Morena arranca registros de aspirantes rumbo a las gubernaturas de 2027

13 aspirantes se perfilan para competir en Baja California y Baja California Sur.

El partido Morena inició el día de hoy con el registro de los aspirantes a las coordinaciones estatales de defensa de la Cuarta Transformación, que posteriormente serán los candidatos a las gubernaturas en los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche y Aguascalientes.

Baja California sumó un total de nueve aspirantes: Montserrat Caballero Ramírez, exalcaldesa de Tijuana y diputada local por Morena en Baja California; el diputado local Jorge Ramos, del Partido Verde; los senadores Armando Ayala y Julieta Ramírez; los diputados federales Evangelina Moreno y Fernando Castro Trenti; y el alcalde con licencia de Tijuana, Ismael Burgueño Ruíz.

También participan el exdelegado federal para programas del Bienestar, Alejandro Ruiz Uribe, junto con el exsecretario general de Gobierno de Baja California, Alfredo Álvarez Cárdenas.

En Aguascalientes participan la senadora Nora Ruvalcaba, el diputado federal Arturo Ávila y el delegado de Programas del Bienestar, Aldo Ruiz.

Por su parte, en Campeche se registran Pablo Gutiérrez, alcalde de Ciudad del Carmen, y Liz Hernández, exsecretaria de Gobierno.

En cambio, en Baja California Sur participan cuatro perfiles, tres de ellos morenistas y uno del PT:

Christian Agúndez Gómez, por el Partido del Trabajo, mientras que por Morena participan el exsecretario de Gobierno Saúl González Núñez, el diputado federal por el PVEM Manuel Cota y la alcaldesa con licencia de La Paz, Milena Quiroga Romero.

El día de mañana se abrirá el registro para los estados de Chihuahua, Colima y Guerrero; el jueves será para Michoacán, Nayarit y Nuevo León; el viernes para Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora; y, para finalizar, el sábado será el turno de Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

En 2027 se estarán disputando 17 gubernaturas, de las cuales la 4T buscará mantener las 13 que tiene actualmente, despojar a Nuevo León de MC, Aguascalientes del PRI, y Chihuahua y Querétaro del PAN.