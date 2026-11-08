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Mantiene CEPC alerta preventiva por lluvias y descenso de temperaturas en el estado

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene la alerta preventiva para la entidad, ante el pronóstico de lluvias para el día de hoy y el descenso de temperaturas asociado a la masa de aire frío que impulsa al frente frío número 4.

Durante las últimas horas se registraron las precipitaciones más importantes en Satevó, con 26.4 milímetros; Cuauhtémoc, 25.6; Aldama, 24.2; Chihuahua, 22; Santa Isabel, 21.2; Manuel Benavides, 20.2; Valle de Zaragoza, 19, y San Francisco de Borja, 17.2 milímetros.

Durante las próximas horas se prevén lluvias con hasta 25 milímetros (mm) de acumulación en Guerrero, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza, Nonoava, Cuauhtémoc, Santa Isabel, Chihuahua, Aldama, Satevó, Coyame y Ojinaga.

Asimismo, se esperan precipitaciones de 2.1 a 5 mm en Ahumada, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Madera, Buenaventura, Namiquipa, Moris, Ocampo, Uruachi, Chínipas, Urique, Meoqui, Delicias, Saucillo, Parral, Jiménez, Camargo y Manuel Benavides.

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En Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión y Janos se pronostican de 0.1 a 2 mm.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Además, existe posibilidad de aguanieve en las partes altas de Ocampo, Bocoyna, Guachochi y Balleza.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 5 a 15 kilómetros por hora (km/h), con rachas superiores a 35 km/h en Juárez, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Bocoyna, Guachochi, Rosales, Allende, López y San Francisco de Conchos.

Las temperaturas máximas para esta tarde serán de 27 grados centígrados (°C) en Chínipas, 19 °C en Jiménez, 17 °C en Juárez y Camargo, 16 °C en Ojinaga, 15 °C en Delicias y Parral, 13 °C en Chihuahua, 12 °C en Madera y Guachochi y 10 °C en Cuauhtémoc.

Ante estas condiciones, la CEPC recomienda conducir con precaución, evitar cruzar arroyos o cauces de agua y mantenerse alejados de zonas susceptibles a inundaciones.

También exhorta a abrigarse adecuadamente, proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

En caso de emergencia, se debe llamar al 9-1-1.

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