El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), entregó 25 distintivos Chihuahua Market a empresas locales, con el propósito de reconocer la calidad de sus productos y servicios, así como fortalecer su identidad.

El secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández Gamboa, destacó que respaldar a las compañías locales permite generar más oportunidades para la atracción de nuevas inversiones.

“Chihuahua está trayendo inversiones importantes y esto representa una gran oportunidad para nuestras empresas locales. Cada nuevo proyecto que se instala abre posibilidades para que más proveedores se integren a esas cadenas de suministro. Sin importar el tamaño de la empresa, quien se prepara, se actualiza y mejora continuamente tiene mayores posibilidades de crecer”, expresó.

Señaló que, para aprovechar estas oportunidades, es importante que los negocios se formalicen, fortalezcan su capacidad de producción y mejoren sus procesos.

También deben cumplir con estándares de calidad que respondan a las necesidades de mercados cada vez más exigentes.

Añadió que la formalidad facilita el acceso a financiamiento, nuevos clientes y relaciones

comerciales.

Chihuahua Market es el distintivo oficial del Gobierno del Estado para identificar y promover los productos y servicios hechos en Chihuahua, generar confianza entre los consumidores y fomentar la preferencia por lo local.

Además de brindar visibilidad, el programa permite participar en ferias comerciales y encuentros de negocios, acceder a capacitación y vinculación empresarial, así como utilizar plataformas de venta en línea como Mercado Libre.

También ofrece herramientas para fortalecer su imagen y facilitar su acceso a nuevos mercados.

Desde 2021, la SIDE ha otorgado este reconocimiento a 215 establecimientos, de los cuales 80 corresponden al año en curso.

Para obtenerlo, los negocios pasan por un proceso de evaluación que considera su formalización, el cumplimiento de la normatividad, las buenas prácticas comerciales, la atención al cliente, la innovación y la calidad de sus productos o servicios.

Como parte de las acciones para fortalecer a los proveedores locales, la dependencia también impulsa programas de capacitación, asesoría y alianzas estratégicas con empresas como DHL.

En el marco de la ceremonia, se otorgaron 55 distintivos Hecho en México, iniciativa nacional que reconoce e identifica los productos elaborados en el país.

En el evento estuvieron presentes Guillermo Quintana Chávez, director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial; Leopoldo Mares Delgado, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua; José Jordán Orozco, director de Desarrollo Económico y Competitividad del municipio de Chihuahua; y Belinda Díaz Ponce, representante de la Secretaría de Economía en la entidad.

Las empresas interesadas en obtener el distintivo Chihuahua Market pueden consultar los requisitos y el proceso de incorporación en www.chihuahuamarket.mx