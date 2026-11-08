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Reconocen esfuerzo de más de 700 juarenses que culminan su formación en Centros Comunitarios

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El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte (SDHyBC), celebró la graduación de 768 juarenses que concluyeron su formación en los distintos talleres impartidos en los Centros Comunitarios.

La ceremonia, realizada en el Gimnasio de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), reunió a las y los graduados para reconocer su dedicación y constancia, así como el compromiso que demostraron al adquirir nuevas habilidades para su desarrollo personal y profesional.

Austria Galindo, subsecretaria de la dependencia, destacó la importancia de reconocer a quienes, sin importar su edad o circunstancias, toman la decisión de continuar aprendiendo y preparándose para alcanzar nuevas metas.

Asimismo, resaltó que los Centros Comunitarios representan espacios donde las personas pueden descubrir sus capacidades, desarrollar habilidades y encontrar herramientas que les permitan avanzar hacia una mayor autonomía.

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La formación de las y los graduados fue posible mediante el trabajo coordinado con instituciones como el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH), el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA) y organizaciones de la sociedad civil.

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