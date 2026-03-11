Con el fin de presentar diversos temas que se registran en el Sistema de Transporte Público de la entidad, el Secretario General de Gobierno del Estado, Santiago de La Peña Grajeda, rindió un informe de trabajo ante la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana de la 68 Legislatura del Congreso local.

Esta reunión, se llevó a cabo en acuerdo con las y los integrantes de la comisión legislativa y con el objeto de tener información pertinente para analizar y discutir los asuntos turnados a la misma, referentes al Sistema de Transporte Público.

La diputada Joceline Vega, presidenta de la comisión, dio la bienvenida a los presentes y reconoció que el diálogo institucional entre poderes, es el mejor camino para impulsar las labores correspondientes y que sea de beneficio de las y los chihuahuenses.

En este sentido, las y los legisladores realizaron diversos cuestionamientos referentes al Juárez Bus y del Bowi en la ciudad de Chihuahua, sobre las rutas alimentadoras, las rutas troncales, el tiempo de espera para tomar un camión, sobre inversión al sistema, infraestructura, entre otros más.

En respuesta, de La Peña Grajeda habló sobre el estado que guarda el sistema de transporte tanto de Ciudad Juárez como de Chihuahua capital, en donde presentó un antes y después sobre las condiciones de las unidades y el cambio de políticas públicas para continuar con el mejoramiento de este.

“Tenemos la instrucción de parte de la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, que sean las y los usuarios el centro de las acciones prioritarias de nuestra labor; la realidad del transporte en Juárez como en otros sectores específicos, eran deplorables y hemos trabajado para poco a poco mejorarlo para que las personas que lo utilizan, puedan tener un mejor servicio”, recalcó el secretario.

En Ciudad Juárez, se cuentan con 104 unidades modernas con cámaras inteligentes que monitorean el interior y muestra un reporte a un centro de control. Se cuenta con 59 mil 581 viajes diarios en promedio mensuales en las tres rutas troncales del BRT y se contempla 425 mil 870 usuarios con tarjetas generales y preferenciales, mientras que en rutas alimentadoras se incrementó de un 7.61 por ciento a un 56.7 por ciento de la actualización de camiones que cumplan con año y modelo pertinente para operar.

En la ciudad de Chihuahua, dentro de la administración actual se realizó la adquisición de 40 unidades Mercedes Benz Modelo 2026 que cuentan con apoyo piso táctil y auditivo para personas con discapacidad. Se registran 39 millones 342 mil 841 viajes desde el 2021 y se contemplan 21 mil 680 viajes diarios en promedio, así como 334 mil 740 tarjetas generales y preferenciales.

Cabe mencionar que, en estos trabajos participaron las y los diputados: Joceline Vega en su calidad de presidenta, Magdalena Rentería como secretaria y vocales: Ismael Pérez, Óscar Avitia y Guillermo Ramírez, así como las y los legisladores Alfredo Chávez, Arturo Zubía, América Aguilar, José Luis Villalobos, Jaime Torres y personal de la Secretaría General de Gobierno del Estado y de la Operadora de Transporte.