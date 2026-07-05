Muere menor de edad atropellado en el Puente Libre

Un adolescente de 13 años falleció la mañana de este domingo tras ser atropellado mientras vendía mercancía en la fila de vehículos del Puente Libre, sobre la avenida de las Américas, con dirección hacia El Paso.

De acuerdo con información preliminar, el conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad al incorporarse a la fila para cruzar a Estados Unidos, cuando embistió al menor y lo arrastró varios metros.

Tras el accidente, el automovilista habría intentado continuar su marcha hacia la garita; sin embargo, fue interceptado y detenido por elementos de la Guardia Nacional.

Paramédicos acudieron al lugar, pero únicamente confirmaron que el menor ya no presentaba signos vitales.

Personas que trabajan en el sector señalaron que el adolescente se dedicaba a vender playeras de la Selección Mexicana y gorras. Aseguraron que ese domingo salió a trabajar debido al incremento de personas que buscaban cruzar por el partido de la selección.

Peritos y autoridades correspondientes realizaron las diligencias en la zona para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad del conductor. La circulación hacia el Puente Libre permaneció afectada durante varias horas.