Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Sergio V. A., por el delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de un masculino.

El mandato judicial bajo la causa penal 2763/2026, fue ejecutado ayer sábado 04 de junio, en el cruce de la avenida 16 de septiembre y calle Oro, de la colonia Centro, de Ciudad Juárez.

Derivado de las investigaciones, el detenido de 51 años de edad, aparece como probable responsable del homicidio de quien en vida llevara por nombre Rodolfo C.V.

Sergio V. A. quedó a disposición de un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, ante quien el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, le realizará la formulación de imputación correspondiente.