Bajo el título Tarde de Poesía “No soy un poeta: soy un peatón”, la UACJ Campus Nuevo Casas Grandes celebró el centenario del natalicio del reconocido poeta chiapaneco Jaime Sabines quien nació el 25 de marzo de 1926 en Tuxtla Gutiérrez.

La obra del entrañable poeta chiapaneco fue recordada por las voces universitarias, recordando al espectador que ésta expone los más sinceros y desbordados sentimientos desde los lugares comunes y los escenarios de la vida cotidiana.

Aunando esta tarde de poesía a una actividad previa que los universitarios prepararon y brindaron en la escuela Fray Felipe de Jesús, la UACJ logró convocar a cerca de 400 personas, principalmente adolescentes y jóvenes universitarios, a escuchar y conocer la vida y obra de Sabines.

En esta tarde de poesía los vibrantes versos resonaron en las voces de las estudiantes de Psicología, Marlene Idaly Cháidez Madariaga y Camila Flores, las estudiantes de Trabajo Social, Elena Isabel Cruz Santos y Mariela Martínez Ontiveros, así como los estudiantes de Mercadotecnia, Miriam Galaz Parra y César Elí González Villalobos.

Además, se tuvo una participación especial de la maestra Gabriela Muñoz García, directora del grupo universitario de teatro, con la lectura del famoso poema “Los amorosos”.

En su intervención con la lectura de los poemas “Tu nombre” y un fragmento de “Cartas a Chepita” la universitaria Camila Flores describió su primer encuentro con un libro de del artista homenajeado en un momento en el cual se encontraba enamorada, “Sabines es un referente para muchas de las cartas que escribí y agradezco que su obra me haya acompañado desde una sensibilidad profunda”.

Este evento realizado en la biblioteca de campus convocó a integrantes de la comunidad universitaria, así como a algunos visitantes de la escuela preparatoria Academia Juárez.