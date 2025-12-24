Inicio » Maru Campos encabeza brindis navideño con miembros de su Gabinete
Chihuahua

by Salvador Miranda
La gobernadora Maru Campos encabezó en Palacio de Gobierno el tradicional brindis navideño con los integrantes de su gabinete, a los cuales deseó una Nochebuena en paz, en compañía de los suyos.

En su mensaje, agradeció por el esfuerzo realizado a cada uno de los funcionarios y los exhortó a redoblar esfuerzos para el siguiente año, por el bien de los chihuahuenses.

Durante el encuentro que se llevó a cabo en el Salón Rojo, la mandataria agradeció a los titulares de las dependencias por acompañar y atender de manera puntual las necesidades de los chihuahuenses.

Maru Campos deseó a cada uno de sus colaboradores pasen una Feliz Navidad y salud para hacer frente a los retos de 2026.

