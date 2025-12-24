El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar recomendó a los juarenses que en caso de recibir llamadas de números desconocidos no contestar para evitar casos de extorsión.



El alcalde exhortó a los ciudadanos que si les llaman de números desconocidos no contesten o cuelguen de inmediato si notan algo extraño.



“No tenemos datos que nos lleven a pensar que hay un tema serio de extorsiones a negocios, hemos sabido de fraudes telefónicos en donde espantan o asustan a la gente y no dejan que cuelguen, pero sin una amenaza real”, dijo, ante los cuestionamientos de la prensa.



Comentó que en la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez” (presidencia municipal) se han dado casos donde le marcan al personal donde supuestamente es el director de alguna dependencia diciendo que tuvo un problema.



“La extorsión se acaba cuando se cuelga el teléfono y lo principal es verificar que la persona que supuestamente está en peligro, se encuentre bien”, resaltó.



El Presidente Municipal indicó que o se han tenido reportes de la ciudad, solo alrededor de tres en la presidencia.