Más tiempo buscando estacionamiento que haciendo trámite en Pueblito Mexicano

Ciudad Juárez.– Ciudadanos que acuden a realizar trámites a las oficinas del Gobierno del Estado ubicadas en Pueblito Mexicano aseguran que pierden más tiempo buscando estacionamiento que en el propio trámite que van a efectuar.

Durante entrevistas realizadas en el lugar, varios usuarios señalaron que pueden tardar hasta una hora dando vueltas en el estacionamiento principal sin encontrar un espacio disponible. En contraste, muchos de los trámites que realizan no les toman más de 15 minutos.

“Venimos a algo rápido y terminamos perdiendo más tiempo buscando dónde dejar el carro que en la ventanilla”, comentó uno de los afectados.

Al no encontrar lugar dentro del complejo, algunos optan por estacionarse en calles aledañas o a varias cuadras de distancia, lo que complica aún más la visita, sobre todo para adultos mayores o personas que acuden con niños.

Los usuarios hacen un llamado a las autoridades para que se implementen medidas que permitan agilizar el acceso al estacionamiento o se busquen alternativas que mejoren la movilidad en la zona.

Mientras tanto, el problema continúa afectando a decenas de ciudadanos que, paradójicamente, invierten hasta cuatro veces más tiempo en estacionarse que en realizar su trámite.