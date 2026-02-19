Se unen EU y México contra el gusano barrenador

Por Pedro Sánchez

CIUDAD JUÁREZ.- Estados Unidos y México se unieron para proteger la ganadería y reforzar la seguridad alimentaria de la región frente al Gusano Barrenador del Ganado.

La Embajada de los Estados Unidos en México, en coordinación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), y Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), lanzó este 19 de febrero una campaña educativa conjunta para la prevención, detección y notificación del Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

El Gusano Barrenador del Ganado es una plaga altamente destructiva que representa una amenaza grave para la ganadería, los medios de vida rurales, la seguridad alimentaria y el comercio agropecuario.

“Su reaparición en algunas regiones de México subraya la importancia de la detección temprana, la prevención y la notificación oportuna para proteger la salud animal y los sistemas productivos de ambos países”, dio a conocer en un comunicado el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Esta campaña conjunta, añadió la sede diplomática, refleja la colaboración de largo plazo entre los gobiernos de México y Estados Unidos para enfrentar desafíos compartidos en materia de sanidad agropecuaria mediante acciones coordinadas y basadas en la ciencia.

“La comunicación y la educación pública son pilares fundamentales para lograr una contención y erradicación efectivas, especialmente en comunidades rurales y zonas productoras de ganado”, destacó.

La campaña incluye una amplia gama de materiales educativos multimedia diseñados para informar y orientar sobre:

Cómo identificar infestaciones del Gusano Barrenador del Ganado

Medidas de prevención para reducir riesgos

La importancia de reportar casos de manera inmediata a las autoridades sanitarias y el tratamiento adecuado de animales afectados, desarrollados en español y dirigidos a públicos diversos —incluidos productores pecuarios, médicos veterinarios, comunidades rurales y personal de sanidad animal— los materiales incluyen videos cortos y de formato largo, mensajes de audio para radio y plataformas digitales, así como materiales gráficos para difusión.

Todo el contenido de la campaña se encuentra disponible en el sitio web de la Embajada de Estados Unidos en México, que funciona como el repositorio central de los materiales producidos en el marco de este esfuerzo conjunto. Los contenidos fueron desarrollados con el acompañamiento técnico de especialistas en sanidad animal y se basan en prácticas recomendadas de prevención, detección y respuesta.

“Mediante la cooperación continua y la responsabilidad compartida, México y Estados Unidos reafirman su compromiso con la protección de la salud animal, el fortalecimiento de las comunidades rurales y la estabilidad del comercio agropecuario”, se subrayó.