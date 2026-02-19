jueves, febrero 19, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Marina asegura semisumergible con cuatro toneladas de cocaína en Manzanillo
Tendencia

Marina asegura semisumergible con cuatro toneladas de cocaína en Manzanillo

by EdiciónJuárez
written by EdiciónJuárez 0 comments

Como parte de los operativos de vigilancia que realiza la Secretaría de Marina, personal naval interceptó un semisumergible cargado con aproximadamente cuatro toneladas de cocaína frente a las costas de Manzanillo. Durante la intervención, elementos de la Armada de México detuvieron a tres personas que presuntamente participaban en el traslado del cargamento.

De acuerdo con el reporte oficial, la embarcación transportaba 179 bultos llenos de droga, que podría haber sido distribuida en diversos puntos del país o enviada a Estados Unidos, según estimaciones preliminares de autoridades federales.

La dependencia señaló que, en tan solo una semana, las labores de patrullaje y supervisión marítima han permitido asegurar cerca de diez toneladas de cocaína, afectando de manera directa las finanzas de grupos criminales y evitando que millones de dosis lleguen a los mercados ilícitos.

Las autoridades destacaron que estos aseguramientos forman parte de una estrategia reforzada de vigilancia en aguas mexicanas, apoyada en la coordinación entre diferentes unidades navales para detectar y frenar el tráfico de drogas. Los tres detenidos fueron entregados a la Fiscalía General de la República, donde se continuará con el proceso legal correspondiente.

banner

You Might Also Like

You may also like

Se unen EU y México contra el gusano barrenador

Yoon Suk-yeol, expresidente de Corea del Sur, es sentenciado a cadena perpetua

Ocho muertos y un desaparecido tras avalancha que arrasó con esquiadores en...

Argentina se paraliza con huelga general contra reforma laboral de Milei

Detienen a “Lady Naucalpan” después de morder y confrontar a ciclista en...

Arrestan en Inglaterra al Príncipe Andrés por el caso Epstein