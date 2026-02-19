Como parte de los operativos de vigilancia que realiza la Secretaría de Marina, personal naval interceptó un semisumergible cargado con aproximadamente cuatro toneladas de cocaína frente a las costas de Manzanillo. Durante la intervención, elementos de la Armada de México detuvieron a tres personas que presuntamente participaban en el traslado del cargamento.

Como parte de la vigilancia permanente que lleva a cabo la Secretaría de Marina en mares mexicanos, en Manzanillo, Colima, personal de la Armada de México @SEMAR_mx interceptaron un semisumergible que transportaba 179 bultos con aproximadamente 4 toneladas de cocaína y… pic.twitter.com/SqFRAGZykD — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 19, 2026

De acuerdo con el reporte oficial, la embarcación transportaba 179 bultos llenos de droga, que podría haber sido distribuida en diversos puntos del país o enviada a Estados Unidos, según estimaciones preliminares de autoridades federales.

La dependencia señaló que, en tan solo una semana, las labores de patrullaje y supervisión marítima han permitido asegurar cerca de diez toneladas de cocaína, afectando de manera directa las finanzas de grupos criminales y evitando que millones de dosis lleguen a los mercados ilícitos.

Las autoridades destacaron que estos aseguramientos forman parte de una estrategia reforzada de vigilancia en aguas mexicanas, apoyada en la coordinación entre diferentes unidades navales para detectar y frenar el tráfico de drogas. Los tres detenidos fueron entregados a la Fiscalía General de la República, donde se continuará con el proceso legal correspondiente.