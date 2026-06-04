Por ello es de suma importancia no dejar pasar ni un solo ataque del PRIAN, por ello me presento ante los medios de comunicación para aclarar lo que la señora Daniela Álvarez expresó hace algunas horas.

Describo: el pasado viernes 29 de mayo, alrededor de las 7:00 de la tarde, intenté cruzar a Estados Unidos como lo he hecho durante años. Al llegar al puerto de entrada, se me indicó que pasaría a una segunda revisión y, ya en las oficinas, se me informó que mi visa sería cancelada debido a una infracción de tránsito ocurrida hace aproximadamente diez años en el estado de Nuevo México.

Resulta extraño que hace apenas dos años renové mi visa y durante el proceso de entrevista con las autoridades consulares, nunca se me señaló observación alguna relacionada con este asunto.

Como orgullosa juarense, he crecido en una dinámica binacional. Tengo familiares que viven en Estados Unidos y durante toda mi vida he transitado de manera regular entre ambos países. Más allá de esas infracciones de tránsito, nunca he tenido problemas legales en México, ni en Estados Unidos.

Respeto las decisiones que toman las autoridades migratorias de otro país dentro de sus facultades. Sin embargo, no puedo ignorar el contexto que vivimos quienes ejercemos una voz crítica frente a un gobierno estatal que ha demostrado sumisión ante intereses extranjeros y que ha fallado en su responsabilidad de defender la soberanía nacional.

Quiero ser clara: esta situación no cambiará mis convicciones ni mis principios. Seguiré defendiendo la soberanía de México, respaldando el proyecto encabezado por nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y señalando con firmeza los abusos, la injerencia extranjera y el mal gobierno que representa María Eugenia Campos para Chihuahua.

Las presiones no nos van a callar. Seguiremos alzando la voz, defendiendo nuestras ideas y trabajando por la dignidad, la soberanía y el bienestar de nuestro pueblo.