Autoridades de El Paso y Ciudad Juárez formalizaron este miércoles la actualización del Acuerdo de Ciudades Hermanas, un acto considerado histórico por representantes de ambos gobiernos al reafirmar décadas de colaboración entre las dos comunidades fronterizas y establecer una agenda conjunta para impulsar el desarrollo económico, cultural, educativo y social de la región.



La ceremonia se llevó a cabo durante una Sesión Especial de Cabildo Binacional encabezada por el alcalde de El Paso, Renard U. Johnson, y el Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, con la participación de integrantes de ambos ayuntamientos, representantes empresariales y miembros de organizaciones dedicadas a fortalecer los vínculos internacionales entre las ciudades.



Durante el evento se destacó que la relación entre ambas comunidades trasciende las fronteras políticas y ha permanecido sólida durante generaciones gracias a los lazos familiares, comerciales, educativos y culturales que unen a los habitantes de ambos lados del Río Bravo.



Representantes de Sister Cities International recordaron que la organización fue creada en 1956 por iniciativa del entonces presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower con la finalidad de promover la paz mediante el respeto mutuo, la cooperación y la diplomacia ciudadana.



En su mensaje, la representante de Ciudades Hermanas destacó que pocos lugares representan esa misión de manera tan auténtica como El Paso y Ciudad Juárez, donde diariamente se construyen relaciones de colaboración en áreas como comercio, salud, educación, cultura, protección ambiental y seguridad pública.



“Las fronteras no limitan la cooperación; al contrario, crean oportunidades para la colaboración”, expresó durante su intervención.



Asimismo, señaló que la región binacional conformada por ambas ciudades es una de las comunidades transfronterizas más grandes y dinámicas del mundo, caracterizada por la resiliencia, la unidad y la capacidad de trabajar conjuntamente para enfrentar retos comunes.



Durante la sesión también se presentaron la Agenda de Cooperación Binacional 2026 impulsada por Ciudad Juárez y la Agenda de Política Internacional 2026 de la Ciudad de El Paso, documentos que servirán como hoja de ruta para fortalecer la coordinación institucional en temas estratégicos para ambos municipios.



Los participantes coincidieron en que la firma del acuerdo representa mucho más que un acto protocolario, ya que constituye un compromiso renovado para impulsar proyectos conjuntos, fortalecer el intercambio cultural y educativo, promover el turismo y generar mayores oportunidades de desarrollo económico para las futuras generaciones.



La ceremonia concluyó con la firma oficial del acuerdo de hermanamiento por parte de los alcaldes Renard U. Johnson y Cruz Pérez Cuéllar, quienes reiteraron su compromiso de continuar construyendo una relación basada en la cooperación, la amistad y el beneficio mutuo.



“Somos más fuertes gracias unos a otros, somos más ricos por nuestra herencia compartida y tenemos más esperanza porque seguimos creyendo en el poder de la cooperación”, fue uno de los mensajes que resumió el espíritu del encuentro binacional.



Con esta actualización del acuerdo, El Paso y Ciudad Juárez refrendan una relación histórica que busca consolidarse como ejemplo internacional de colaboración entre ciudades fronterizas.



“El éxito del Banco en apoyar a comunidades fronterizas no solo se debe a la coordinación con todas las partes interesadas en sacar adelante los proyectos. Depende de la dedicación de nuestro personal, que considera esta región su hogar. En NADBank, queremos seguir siendo un aliado cercano para esta región—no solo financiando proyectos, sino acompañándolos en todo su proceso. Porque al final, lo que buscamos es: Impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida de las comunidades en ambos lados de la frontera”, dijo John Beckham, director general de NADBank