La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Enrique Alejandro O. P., por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.

El imputado fue detenido el 21 de mayo con una orden de aprehensión, y en el seguimiento de la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público, acreditó su probable responsabilidad por hechos registrados la tarde del 17 de mayo de 2026, sobre la carretera que conduce al poblado de Samalayuca, Cd. Juárez

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado ejerció violencia psicológica y física a ex pareja sentimental, ocasionándole múltiples heridas punzo cortantes con un arma blanca y la estranguló hasta dejarla inconsciente, abandonándola en el lugar al darla por muerta.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, consideró lo expuesto por la representación social para resolver la situación jurídica del imputado, misma que enfrentara bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Para lo cual se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.