El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, acudió a la Toma de Protesta de la Mesa Directiva de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), 2026-2028, que se llevó a cabo en Cibeles.



El alcalde agradeció al Presidente de Canacintra en Juárez, Carlos Alberto Noé Hernández, por su discurso tan inspirador de amor por la ciudad, de convicción, con una visión de un trabajo en equipo.



“Está es la expresión de un hombre de fe, la verdad es que el discurso me dejó anonadado, contento, entusiasmado de ver que haya un hombre que esté tomando las riendas de Canacintra con esa visión, amor e inspiración,” mencionó.



“Me da gusto que reconozca a aquellos que antes que él estuvieron en la cámara, que la engrandecieron y que estuvieron también en el servicio público y tomaron decisiones que llevaron a esta ciudad al punto en el que está ahora”, agregó.



“Cuentan con nosotros y estamos en lo mejor disposición, con esa visión de trabajo en equipo y con esa determinación de honrar el pasado, pero sin dejar de pensar en construir un gran futuro para esta gran ciudad, estamos a sus órdenes”, expresó.



Por su parte, el Presidente de Canacintra en Juárez, Carlos Alberto Noé Hernández, indicó que hoy tiene un gran compromiso con Ciudad Juárez, con Chihuahua y con México, pero sobretodo con la industria que todos los días sostiene miles de hogares y genera oportunidades, transforma realidades y mantiene viva la fuerza productiva de la frontera.



“Asumir la presidencia de Canacintra Ciudad Juárez es para mí un honor enorme, pero también es una responsabilidad que no he tomado a la ligera”, detalló.



Resaltó que Canacintra es una institución histórica en México, es una voz industrial que ha acompañado al país en momentos clave de transformación económica, desarrollo productivo, defensa empresarial y construcción de futuro.



Dijo que la industria no es una estadística fría, la industria tiene rostro, tiene manos, tiene historia, tiene familias y tiene sueños.



“La industria tiene una historia profundamente especial, está cámara ha tenido a mujeres y hombres que no solamente participaron en la vida empresarial, sino que también marcaron la vida pública de nuestra ciudad, de aquí han salido liderazgos que han servido como alcaldes, representantes gremiales, constructores de instituciones y defensores de Juárez”, agregó.



“Llegué aquí con la ayuda de Dios y agradezco a mi familia por siempre sostenerme, hoy asumo esta gestión con gran compromiso, muchas gracias por creer en la industria y en Juárez”, manifestó.



El acto protocolario de la toma de protesta fue encabezado por María de Lourdes Medina Ortega, Presidenta Nacional de Canacintra.



Asimismo, la economista Karla Erika DonJuan Callejo, impartió la conferencia, Cargos Estructurales en la Industria.



Los honores a la bandera se llevaron a cabo por parte de la escolta y banda de guerra del CBTIS 114.



Al evento acudieron autoridades de los tres órdenes de gobierno, representantes del sector empresarial, académico, industrial y social.