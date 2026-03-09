Adela Velarde: valentía y vocación en la Revolución Mexicana

La figura de Adela Velarde Pérez ocupa un lugar destacado en la historia de México por su labor humanitaria durante la Revolución Mexicana, periodo en el que miles de mujeres participaron activamente en tareas que trascendieron el campo de batalla. Su trabajo como enfermera la convirtió en un símbolo de entrega, vocación y resistencia.

Velarde formó parte de la Cruz Roja Mexicana, donde atendió a soldados heridos y brindó apoyo médico en condiciones sumamente adversas. Su labor consistió no solo en curar heridas físicas, sino también en ofrecer acompañamiento emocional a quienes enfrentaban los estragos de la guerra. Testimonios históricos destacan su valentía al desplazarse entre frentes de batalla y su compromiso con la vida de cada combatiente que llegaba a sus manos.

La participación de mujeres como Velarde ha sido fundamental para comprender la complejidad social y humana de la Revolución Mexicana. Su ejemplo refleja los múltiples roles que ellas desempeñaron: cuidadoras, enfermeras, estrategas y portadoras de un espíritu solidario que sostuvo a cientos de combatientes en los momentos más críticos del conflicto.

Quienes deseen profundizar en los símbolos y representaciones construidos en torno a este periodo histórico pueden visitar la Sala 8 del Museo de la Revolución en la Frontera (MUREF), un espacio dedicado a explorar cómo la Revolución Mexicana transformó la cultura visual y la memoria colectiva del país.

Adela Velarde permanece como un referente del valor femenino en tiempos de guerra y un recordatorio de que la historia de México también se tejió con las manos y el coraje de sus mujeres.