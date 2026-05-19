En el marco del Día Internacional de los Museos y del 30 aniversario del Museo de las Culturas del Norte, autoridades culturales, representantes comunitarios y promotores de la región se reunieron el día de ayer, 18 de mayo para conmemorar tres décadas de trabajo en favor del patrimonio cultural, la memoria histórica y el fortalecimiento de la identidad regional.

Las actividades iniciaron con la reunión del Consejo Regional de Cultura Paquimé, encabezada por el director del Centro INAH Chihuahua, Jorge Carrera Robles, donde se presentó un informe sobre las actividades desarrolladas, además de abrir un espacio de participación para integrantes del consejo, reafirmando la importancia de la colaboración entre instituciones, ciudadanía y sectores culturales de la región.

Posteriormente, durante la ceremonia oficial por el aniversario del museo y el Día Internacional de los Museos, se destacó el papel que ha desempeñado el recinto desde su inauguración en 1996 como un espacio dedicado a la conservación, difusión y reflexión sobre el patrimonio arqueológico y cultural del noroeste de Chihuahua.

En su mensaje de bienvenida, Mauricio Salgado Servín reconoció la labor de trabajadores, investigadores, custodios, promotores culturales y colaboradores que han dado vida al museo a lo largo de estos 30 años. Subrayó además que el recinto no solo resguarda memoria histórica, sino que también impulsa valores como la diversidad, la inclusión, el respeto a los pueblos originarios y la construcción de comunidad.

Por su parte, María Elena Baca compartió una reflexión sobre los orígenes del museo y el esfuerzo ciudadano que impulsó su creación. Recordó las gestiones realizadas durante décadas por asociaciones civiles, promotores turísticos y habitantes de la región para consolidar un proyecto que hoy representa uno de los principales referentes culturales y turísticos de Chihuahua. Asimismo, enfatizó que el crecimiento cultural de la región ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre ciudadanía, gobiernos y academia.

De igual manera, Jorge Carrera Robles destacó que el Museo de las Culturas del Norte se ha consolidado como uno de los espacios museísticos más importantes del país en materia arqueológica y cultural, además de representar un punto de encuentro para la identidad regional. Señaló también la necesidad de continuar fortaleciendo la protección y difusión del patrimonio cultural como una responsabilidad compartida, reconociendo que la riqueza cultural de la región constituye una de sus mayores fortalezas.

Como parte de la conmemoración, se inauguró la exposición fotográfica “Cápsula del Tiempo”, integrada por imágenes y materiales históricos que muestran distintas etapas de la vida del museo y su vínculo con la comunidad.

La celebración concluyó con un reconocimiento al trabajo colectivo que ha permitido mantener vivo este espacio durante tres décadas, reafirmando el compromiso de continuar impulsando proyectos culturales que fortalezcan la memoria, la identidad y el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones.