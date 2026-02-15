La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte, extenderá la operación del Centro de Atención de Movilidad (CAM) Móvil del JuárezBus en el sector de Riberas, en respuesta a la alta demanda ciudadana.

El módulo permanecerá frente al Supermercado Riberas, sobre la avenida El Porvenir, con el propósito de facilitar los trámites relacionados con la tarjeta preferencial del sistema.

Las y los usuarios podrán realizar la emisión y reposición de la credencial con un costo de 30 pesos, así como la renovación sin costo.

El horario de servicio será de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas, y los sábados, de 8:00 a 14:00 horas.

Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse a la línea de atención JuárezBus al teléfono 656 852 7384.