domingo, febrero 15, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Continuará en Riveras del Bravo el CAM Móvil del JuárezBus
PortadaTendencia

Continuará en Riveras del Bravo el CAM Móvil del JuárezBus

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte, extenderá la operación del Centro de Atención de Movilidad (CAM) Móvil del JuárezBus en el sector de Riberas, en respuesta a la alta demanda ciudadana.

El módulo permanecerá frente al Supermercado Riberas, sobre la avenida El Porvenir, con el propósito de facilitar los trámites relacionados con la tarjeta preferencial del sistema.

Las y los usuarios podrán realizar la emisión y reposición de la credencial con un costo de 30 pesos, así como la renovación sin costo.

El horario de servicio será de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas, y los sábados, de 8:00 a 14:00 horas.
Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse a la línea de atención JuárezBus al teléfono 656 852 7384.

banner
You Might Also Like

You may also like

Atestiguan ex estrellas de la NBA el deporte de Ciudad Juárez

Realizan Cuarta Edicion de la Carrera de Parejas; participan 645 parejas

Se solidariza México con Cuba en jornada masiva de acopio

Presentan estudiantes de la UACJ en el Teatro Gracia Pasquel una comedia...

Realizará la JMAS labores nocturnas para intriducir linea de conduccion en Parajes...

Cubre China un desierto con paneles solares: demostró que puede cambiar el...