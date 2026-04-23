Asesinan a Lina Rodríguez, Secretaria Nacional de Mujeres Ganaderas en México

La comunidad agropecuaria de Chihuahua se encuentra consternada por el asesinato de Lina Alejandra Rodríguez Castillo, empresaria y secretaria nacional de la organización Mujeres Ganaderas de México (MUGAM), ocurrido la tarde del miércoles en el municipio de Cuauhtémoc.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas en el negocio de insumos agropecuarios denominado “Agro-Cali”, ubicado sobre la carretera Cuauhtémoc-La Junta, en el kilómetro 111, donde Rodríguez Castillo fue atacada con un arma blanca. En el lugar también resultó herida de gravedad otra mujer, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con versiones extraoficiales, un hombre ingresó al establecimiento y agredió a las personas presentes, provocando la muerte de Rodríguez Castillo. Aunque algunos testigos reportaron la posible detención de sospechosos en las inmediaciones, las autoridades aún no han confirmado oficialmente la identidad de los presuntos responsables ni el móvil del ataque.

Rodríguez Castillo era una figura destacada en el sector agropecuario. Además de dirigir su propio negocio, era propietaria de la empresa “Agro-Cali” y desde 2024 encabezaba el capítulo Chihuahua de MUGAM, asociación dedicada a promover la participación de las mujeres en la ganadería.

Organizaciones del gremio y autoridades locales han expresado su pesar por el fallecimiento de la ganadera. La Unión Ganadera Regional de Chihuahua enfatizó la importancia de promover condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades productivas y manifestó su solidaridad con la familia y colegas de Rodríguez Castillo.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente informó que el caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, que continúa con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Este suceso ha generado una profunda conmoción en el sector ganadero local y nacional, donde Rodríguez Castillo era reconocida por su liderazgo y trabajo en favor de las mujeres que forman parte de esta actividad productiva.