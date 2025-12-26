Como parte del Programa Estatal de Apoyos Sociales en Vivienda (PEAS) 2025, la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) realizó la entrega de mil 785 toneladas de cemento a siete mil 140 beneficiarios en 31 municipios, con el objetivo de mejorar las condiciones de sus hogares.

La iniciativa permitió la adquisición de cemento a costo reducido, gracias a la aportación bipartita entre el Gobierno del Estado y asociaciones civiles.

El director general de Coesvi, José Antonio Chávez Rodríguez, destacó que este programa responde a una necesidad prioritaria en las comunidades rurales.

“El acceso a materiales de construcción a bajo costo permite que las familias avancen de manera constante en la mejora de sus viviendas, con soluciones reales y acordes a su entorno y posibilidades”, señaló el funcionario.

Las familias beneficiadas pertenecen a las asociaciones Cydem Baeumont, Frente Democrático Campesino y Lucha Digna Agropecuaria.

Las entregas se llevaron a cabo en Chihuahua, Bachíniva, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Belisario Domínguez, Gómez Farías, Gran Morelos, Guerrero, Ignacio Zaragoza, Madera, Namiquipa, Riva Palacio, San Francisco de Borja, Santa Isabel, Satevó, Bocoyna, Chínipas, Guazapares, Moris, Ocampo, Uruachi, Allende, Camargo, Delicias, Jiménez, Matamoros, Meoqui, Nonoava, Rosales, Saucillo y Valle de Zaragoza.