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Ofrece UTCH diplomados en inglés y francés a través de su Centro de Idiomas

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La Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH), a través de su Centro de Idiomas, impulsa la formación en lenguas extranjeras al ofertar diplomados en inglés y francés dirigidos a estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general, con certificaciones de reconocimiento internacional.

El Diplomado en Inglés se estructura en 8 módulos progresivos: básicos (1 y 2), principiantes (3 y 4), intermedios (5 y 6) y avanzados (7 y 8). Cada módulo tiene una duración de 40 horas, impartidas los sábados de 9:00 a 13:00 horas, en modalidades presencial o virtual según la convocatoria.

Al completar los 8 módulos, los participantes obtienen un certificado emitido por Cambridge English, una de las acreditaciones más prestigiosas a nivel mundial.

El Diplomado en Francés consta de tres niveles: básico e intermedio (cada uno con 4 módulos) y avanzado (con 5 módulos).

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Los módulos se imparten principalmente en horario sabatino, aunque también existen opciones intensivas de lunes a viernes.

Al finalizar los tres niveles, se otorga certificación alineada con los exámenes DELF ( Diplôme d’Études en Langue Française), reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional de Francia.

Estos programas forman parte de la oferta de Educación Continua de la UTCH y están diseñados con un enfoque práctico y conversacional, aplicando un examen de colocación inicial para asignar al participante al nivel adecuado.

Además, la institución ofrece servicios complementarios como certificación TOEFL ITP para inglés y DELF-DALF para francés.

La Universidad Tecnológica de Chihuahua promueve estos diplomados como una herramienta clave para mejorar la empleabilidad y la movilidad académica en un contexto globalizado.

Las personas interesadas pueden obtener más información sobre inscripciones y costos en el sitio oficial: https://www.utch.edu.mx/, en la sección Educación Continua o Centro de Idiomas, o a través de los correos electrónicos: cidiomas@utch.edu.mx y cursos@utch.edu.mx.

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