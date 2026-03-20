“Se vuelan” los altos: imprudencia que puede costar vidas

En distintas calles de Ciudad Juárez, se ha vuelto cada vez más común observar a conductores que ignoran señalamientos viales, especialmente los altos, generando situaciones de riesgo que podrían derivar en accidentes graves.

A través de videos captados recientemente, se evidencia cómo algunos vehículos simplemente continúan su marcha sin detenerse, incluso en cruceros claramente señalizados. Aunque en algunos casos podría tratarse de automovilistas que no conocen la zona, también existe la posibilidad de que muchos ignoren deliberadamente las señales por prisa o falta de cultura vial.

Entre las principales causas que explican este comportamiento destacan el desconocimiento de las calles, la falta de señalización visible en algunos puntos, el exceso de confianza al conducir y, en otros casos, la imprudencia. Especialistas en movilidad señalan que cuando un conductor circula por una vía desconocida, es más probable que no anticipe la presencia de un alto, sobre todo si no está debidamente marcado o visible.

Las consecuencias de esta práctica pueden ser severas: desde choques entre vehículos hasta atropellamientos, particularmente en zonas residenciales o escolares. Además, pasarse un alto no solo pone en riesgo la vida del conductor, sino también la de peatones y otros automovilistas que sí respetan las reglas.

Ante esta problemática, autoridades y expertos recomiendan a los conductores extremar precauciones, especialmente al transitar por calles que no conocen. Reducir la velocidad, mantenerse alerta a la señalización y asumir que en cada cruce puede existir un alto, son medidas clave para evitar accidentes.