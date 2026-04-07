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Versión: Ataque armado obliga a avioneta a aterrizar de emergencia en Guadalupe y Calvo

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Una avioneta obligó a movilizar a corporaciones estatales luego de realizar un descenso forzoso en una zona del municipio de Guadalupe y Calvo, donde cuatro personas fueron rescatadas sin lesiones graves.

Todo se detonó cuando el piloto logró pedir apoyo, lo que permitió la reacción inmediata de elementos de la Policía Estatal que se encontraban en las cercanías del área donde ocurrió el incidente.

Al llegar al punto, los agentes aseguraron el perímetro y brindaron protección a los tripulantes, quienes descendieron de la aeronave tras la maniobra de emergencia sin presentar heridas de consideración.

Tras la intervención, los cuatro ocupantes fueron entregados a sus familiares, descartándose complicaciones médicas derivadas del aterrizaje.

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En paralelo, comenzaron a surgir versiones que señalan que la avioneta habría sido atacada desde tierra, lo que habría provocado el descenso intempestivo, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informaron que el hecho continúa bajo análisis para esclarecer si existió algún tipo de agresión o si se trató de una falla distinta.

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