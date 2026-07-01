La esperanza crece: aficionados en Juárez estallan con el segundo gol del Tri

La celebración se volvió aún más intensa cuando la Selección Mexicana consiguió su segundo gol frente a Ecuador, desatando una auténtica explosión de alegría entre los aficionados reunidos en un restaurante de Ciudad Juárez. Un video captó el momento en que decenas de personas reaccionan de manera efusiva al ver cómo el balón termina en las redes.

Las imágenes muestran a los asistentes saltando de sus lugares, levantando los brazos y fundiéndose en abrazos mientras los gritos de emoción llenan cada rincón del establecimiento. Algunos aficionados incluso comenzaron a cantar y corear consignas de apoyo al Tricolor, convirtiendo el lugar en una verdadera fiesta futbolera.

La segunda anotación incrementó el optimismo entre los seguidores mexicanos, quienes veían cada vez más cerca la posibilidad de una victoria importante. El ambiente de tensión que predominó durante varios lapsos del encuentro fue reemplazado por una atmósfera de entusiasmo, confianza y orgullo nacional.

El video de la celebración comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la pasión de los aficionados juarenses. La escena refleja cómo el futbol logra reunir a personas de todas las edades en torno a una misma emoción, haciendo de cada gol un momento inolvidable para quienes lo viven en comunidad.