El Fiscal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela reafirmó que la entidad se ha convertido en referente nacional al ser de las primeras en procesar penalmente a particulares por su participación en hechos de corrupción, tan solo 5 en este año, e incluso obtener una sentencia condenatoria contra un empresario involucrado en la venta fraudulenta de bienes públicos.

Esto durante la 2ª Jornada Anticorrupción del Municipio de Chihuahua, donde el Fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, impartió la conferencia “Participación de las Empresas en Hechos Delictivos Relacionados al Servicio Público”. En su mensaje subrayó que la corrupción afecta directamente al buen gobierno, a la economía y al desarrollo social, y destacó que la buena sinergia entre sector público y privado es fundamental para fortalecer la integridad institucional y el crecimiento de la comunidad.

El Fiscal llamó al sector empresarial a adoptar un enfoque proactivo y socialmente responsable, alineado con prácticas internacionales de integridad corporativa, pues señaló que herramientas como códigos de ética, auditorías internas, transparencia en licitaciones y capacitación continua son indispensables para prevenir y detectar irregularidades.

Explicó además que la corrupción no siempre se origina dentro del servicio público: con frecuencia surge o es diseñada desde el exterior, por particulares con capacidad operativa para estructurar esquemas ilícitos, sin embargo dijo, en Chihuahua la justicia no se limita al servidor público, también alcanza a quienes, desde el sector privado, buscan obtener beneficios ilegales.

Valenzuela Holguín recordó que, aunque los delitos por hechos de corrupción requieren la intervención de un servidor público para configurarse, los particulares pueden ser partícipes, coautores o beneficiarios, y por ello también son sujetos de responsabilidad penal. En este año, la Fiscalía Anticorrupción ha procesado a cinco empresarios vinculados a conductas ilícitas, entre ellos el caso histórico de Daniel Alejandro Cardona Zapata, primer particular sentenciado en Chihuahua por peculado agravado; así como imputados que falsearon documentación para obtener contratos millonarios o simularon servicios profesionales inexistentes para desviar recursos públicos.

Finalmente, el Fiscal destacó que la relación entre gobierno y empresas debe sustentarse en la legalidad como principio irrenunciable «La Fiscalía Anticorrupción continuará actuando con firmeza y sin excepciones, garantizando que tanto servidores públicos como particulares respondan ante la justicia cuando vulneren el patrimonio del Estado. El desarrollo de Chihuahua depende de una relación honesta y transparente entre gobierno y sector empresarial; la integridad es condición indispensable para generar confianza y progreso”, concluyó.