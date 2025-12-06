La Universidad Autónoma de Chihuahua llevó a cabo la aplicación del Examen CENEVAL para aspirantes a nuevo ingreso, una jornada que reunió a más de 4 mil sustentantes en las distintas unidades académicas del estado, en un proceso que representa un paso decisivo en su formación profesional.

El rector de la UACH, Maestro Luis Alfonso Rivera Campos, dio la bienvenida a las y los jóvenes desde la Facultad de Odontología, donde destacó que presentar este examen es un gran paso que marcará una etapa importante en sus vidas. «Hoy están construyendo las bases de su futuro académico y profesional, y la UACH los acompaña en este camino con responsabilidad y vocación de servicio», indicó.

En esta edición se registraron 5 mil 258 fichas, de las cuales 4 mil 456 aspirantes confirmaron su acceso, finalmente, se aplicaron 4 mil exámenes en las diversas sedes de la UACH. La evaluación tuvo una duración aproximada de cuatro horas y media, y los resultados estarán disponibles el 22 de diciembre después de las 4 de la tarde.

La directora Académica de la UACH, Maestra Martha Lorena Mier Calderón, señaló que este proceso es fundamental para que las y los jóvenes definan sus sueños y su trayectoria profesional. «La Universidad trabaja para que el futuro de nuestras y nuestros aspirantes esté cimentado en el esfuerzo, en la disciplina y en un plan de vida claro que dé sentido y motivo a cada decisión que tomen”.

Entre las licenciaturas con mayor número de solicitantes destaca el Semestre Selectivo de Médico, Cirujano y Partero, donde se registraron 932 aspirantes en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas.

En la licenciatura en Psicología, en modalidad presencial en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, señalaron 462 registros, mientras que, para la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho, se aplicaron 346 exámenes.

En total, participaron 14 facultades, distribuidas en 10 sedes, para atender a las y los aspirantes a 48 carreras presenciales y 16 programas virtuales.

De manera simultánea, se desarrolló la jornada del Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), con 690 sustentantes pertenecientes a las Facultades de Contaduría y Administración, Medicina y Ciencias Biomédicas, Ingeniería, Ciencias de la Cultura Física, Enfermería y Nutrición, y Ciencias Químicas, este examen, también aplicado por CENEVAL, evalúa los conocimientos y habilidades que una persona debe poseer al concluir su formación de licenciatura.

Con estas acciones, la UACH refrenda su compromiso con los procesos de evaluación objetiva, la calidad académica y la construcción de oportunidades para las y los jóvenes chihuahuenses.