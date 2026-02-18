El Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard se convirtió este martes en el punto de encuentro para la expresión cívica y musical de la juventud juarense, al ser sede del Concurso de Coros para la Interpretación del Himno Nacional Mexicano, en el que participaron 232 estudiantes de secundarias federales.

El certamen forma parte de los Eventos Deportivos, Cívicos y Culturales XLIII “Mtro. Armando Mendoza Méndez”, correspondientes al ciclo escolar 2025–2026, organizado por el comité correspondiente, a través de la Escuela Secundaria Federal 18, la Casa de los Rarámuris.

En representación del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, asistió Ogla Liset Olivas, encargada de la Dirección General del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), quien reconoció el trabajo del sector educativo por generar espacios que fortalecen la identidad, el respeto a los símbolos patrios y la formación integral de niñas, niños y jóvenes.

Olivas destacó que el canto coral no solo promueve valores cívicos, sino que también fomenta la disciplina, el trabajo en equipo y la expresión colectiva, elementos fundamentales en el desarrollo de la comunidad estudiantil.

Asimismo, transmitió el saludo y reconocimiento del alcalde a las autoridades educativas, directivos, docentes y familias que acompañaron este encuentro.

El concurso reunió a estudiantes de diversas instituciones, quienes más allá de la competencia, compartieron un ejercicio de compromiso, dedicación y orgullo por su participación.