Un incendio registrado la mañana de este sábado en una empresa del Parque Industrial Gema provocó la intervención de bomberos y corporaciones de emergencia en el suroriente de Ciudad Juárez.

El fuego se presentó en las instalaciones de la maquiladora Sun Packaging de México, donde desde temprana hora comenzaron a observarse columnas de humo que alcanzaron gran parte del sector. Personal de distintas dependencias acudió al lugar para controlar la situación y evitar riesgos en empresas cercanas.

Tras el reporte recibido en el sistema de emergencias 911, varias unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos se trasladaron al complejo industrial para iniciar las maniobras de combate al fuego.

Parte del personal trabajó desde la parte alta de la nave industrial, mientras otros elementos realizaron labores en el área donde había cajas de tráiler afectadas por las llamas.

Al operativo también se sumaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, equipos de Rescate y cinco ambulancias que permanecieron en el sitio en caso de requerirse atención médica.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas o atrapadas dentro de las instalaciones, ya que las labores para controlar el incendio continuaban durante la mañana de este sábado.

La presencia de unidades de emergencia generó movimiento en los alrededores del Parque Industrial Gema mientras se desarrollaban las acciones para contener el siniestro.

Las autoridades mantienen los trabajos en la maquiladora para extinguir por completo el incendio y realizar las evaluaciones correspondientes sobre las posibles causas del hecho.