La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado presentó la campaña Revalidación Vehicular 2026, la cual ofrece descuentos por pronto pago durante los meses de febrero, marzo y abril.

El titular de la dependencia, José de Jesús Granillo, explicó que el trámite se mantiene en el mismo número de UMAs, cuyo valor diario es de 117.31 pesos, y explicó que el cobro incluye la expedición de la tarjeta de circulación, la contribución a la Cruz Roja y el Impuesto Universitario.

El costo de la revalidación en febrero queda de la siguiente forma de acuerdo al modelo de los vehículos:

-2021 al 2027, 2 mil 325

-2016 al 2020, 2 mil 272

-2011 al 2015, 2 mil 068

-2006 al 2010, mil 915

-2001 al 2005, mil 762

-1996 al 2000, mil 660

-1995 y anteriores, mil 507

El costo en el mes de marzo será:

-2021 al 2027, 2 mil 427

-2016 al 2020, 2 mil 374

-2011 al 2015, 2 mil 170

-2006 al 2010, 2 mil 017

-2001 al 2005, mil 864

-1996 al 2000, mil 762

-1995 y anteriores, mil 558

El total de la revalidación en abril queda de la siguiente manera:

-2021 al 2027, 2 mil 529

-2016 al 2020, 2 mil 476

-2011 al 2015, 2 mil 272

-2006 al 2010, 2 mil 119

-2001 al 2005, mil 966

-1996 al 2000, mil 864

-1995 anteriores, mil 609

La Revalidación Vehicular se puede pagar a través de las Recaudaciones de Rentas en un horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en Chihuahua y Juárez.

En el resto de la entidad el horario es de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde; además, los sábados se puede saldar en los módulos de Galerías Tec y Sendero en Ciudad Juárez, mientras que en la capital del estado en el módulo Mirador y Libra (Tránsito), de 9:00 a 2:00 de la tarde.

También es posible realizar la contribución mediante un mensaje de WhatsApp al (614) 372 17 00, en los quioscos de pago o a través de la página Web: ipagos.gob.mx, en donde se puede generar la referencia para pagar en bancos, establecimientos de autoservicio o en las tiendas Oxxo con el número de placa.

Las personas con adeudos que al sumar la Revalidación Vehicular 2026 superen los 10 mil pesos, pueden acercarse a cualquier módulo de Recaudación de Rentas para con sólo el 20 por ciento de su deuda total, realizar un convenio de pago que permita liquidar mes por mes.

Además, seguirá vigente el programa preventivo de placas por 500 pesos, el cual

contempla los casos en que se vendió un vehículo y no se realizó el cambio de propietario, o cuando el automotor ya no está en circulación.