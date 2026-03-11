Como parte de sus actividades de difusión y acercamiento con la comunidad universitaria, la Defensoría de los Derechos Universitarios visitó el campus Cuauhtémoc de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde ofreció el conversatorio “Voces Universitarias” los días lunes 9 y martes 10 de marzo del presente año.

Durante estas jornadas de diálogo participaron el Mtro. Omar Olivas Padilla, defensor de los Derechos Universitarios; el Lic. Gustavo Paredes, defensor adjunto; y la Mtra. Magaly Alvídrez, coordinadora administrativa de la Defensoría, quienes compartieron con estudiantes y docentes información sobre el funcionamiento de esta instancia universitaria.

En el conversatorio se abordaron temas relacionados con los derechos de las y los universitarios, así como la trayectoria, funciones y competencias de la Defensoría de los Derechos Universitarios dentro de la institución. A través de este espacio se promovió la participación del estudiantado, quienes pudieron expresar dudas, reflexiones y experiencias sobre la vida universitaria.

El objetivo de estas actividades es que las y los estudiantes conozcan y ejerzan sus derechos de manera informada y responsable, contribuyendo así al fortalecimiento de una cultura de respeto, diálogo y paz en el entorno universitario.

Asimismo, como parte de la visita al campus, se realizó un conversatorio dirigido al personal docente, en el que se destacó la importancia de conocer y ejercer sus derechos, así como de desarrollar su labor académica en apego a la normatividad universitaria.