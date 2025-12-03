El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reveló este miércoles (03.12.2025) que pidió la colaboración de su homólogo estadounidense Donald Trump para combatir grupos criminales y de narcotráfico.

El jefe de Estado mantuvo el martes una llamada telefónica de 40 minutos con Trump, en la que defendió la coordinación en tareas de inteligencia contra el crimen organizado con los países vecinos de Brasil “e incluso con Estados Unidos”, a la vez que abogó por no recurrir a la vía bélica.

“Por ejemplo, el mayor contrabandista brasileño de combustible vive en Miami. ¿Vamos a combatir el narcotráfico? Hice hincapié en decirle a Trump: vamos a comenzar arrestando a los brasileños que viven ahí”, comentó Lula en una entrevista con la televisora Verdes Mares este miércoles.

“Le dije a Trump: no necesitamos usar armas, necesitamos usar inteligencia”, comentó Lula, en una aparente alusión a los bombardeos realizados desde el pasado septiembre por Washington en aguas del Caribe y del Pacífico contra lanchas de narcotraficantes.

Trump ha amenazado con ataques militares a los países que considere responsables del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El crimen organizado está en aumento en Brasil por la fuerza que han ganado bandas narcotraficantes como el PCC y el Comando Vermelho, que se han convertido en organizaciones multinacionales y expandido sus actividades criminales a otros sectores de la economía.

La llamada telefónica entre Trump y Lula, realizada el martes, se centró también en las negociaciones comerciales entre ambos países, que discuten los aranceles especiales de 40% impuestos por Washington a parte de las importaciones brasileñas.

DW