El asteroide Bennu se ha consolidado como una cápsula del tiempo cósmica de incalculable valor. La NASA ha revelado hallazgos trascendentales a partir de la muestra recuperada por la misión OSIRIS-REx, confirmando la presencia de aminoácidos y precursores clave del ácido ribonucleico (ARN).

Este descubrimiento no solo ofrece nuevas pistas sobre la formación de nuestro sistema solar, sino que profundiza la comprensión científica sobre cómo surgieron los primeros organismos vivos en la Tierra.

El análisis de la muestra, un puñado de roca y polvo espacial traído a salvo a nuestro planeta, detectó la presencia de ribosa, un azúcar fundamental que constituye la “columna vertebral” del ARN, junto con glucosa, una fuente de energía vital para los sistemas biológicos. Este hallazgo es crucial, ya que el científico líder de la investigación, Yoshihiro Furukawa, afirmó que ahora “todos los elementos para formar la molécula de ARN están presentes en el asteroide”.

Lo que hace este descubrimiento particularmente notable es que los cinco componentes principales necesarios para construir el ADN y el ARN ya han sido identificados en la muestra de Bennu. Esto demuestra que los ladrillos esenciales de la vida no son exclusivos de la Tierra, sino que están ampliamente distribuidos en cuerpos celestes a través del sistema solar, apoyando la teoría de que los asteroides pudieron haber “sembrado” nuestro planeta primitivo.

Además de las moléculas orgánicas, los científicos, que publicaron sus hallazgos en la revista Nature Geoscience, describieron una sustancia nunca antes vista en rocas espaciales: un material gomoso y viscoso mezclado con el polvo. Se especula que esta composición podría haber jugado un papel clave en estabilizar o proteger las moléculas orgánicas, preparando así el entorno para el posterior surgimiento de la vida.

La identificación de ribosa en Bennu, y la aparente ausencia de desoxirribosa (el azúcar del ADN), añade peso a una de las hipótesis cosmoquímicas más debatidas: la del ‘mundo del ARN’. Esta teoría postula que las formas de vida iniciales no dependían del ADN, sino que utilizaban el ARN como molécula principal para almacenar información genética y catalizar reacciones químicas.

Como señaló Furukawa, mientras que la vida moderna se basa en una compleja interacción de ADN, ARN y proteínas, la vida primitiva pudo haber sido significativamente más simple, con el ARN funcionando como el principal biopolímero funcional. Este hallazgo en Bennu es una prueba tangible de que los ingredientes para esta vida temprana y basada en el ARN estaban extensamente disponibles en asteroides.

Otro estudio fascinante, detallado en Nature Astronomy, se centró en la composición inorgánica de la muestra. Reveló que Bennu contiene una concentración extraordinariamente alta de polvo de supernovas, es decir, restos de estrellas masivas que explotaron mucho antes de la formación de nuestro sistema solar.

De hecho, el asteroide tiene seis veces más de este material que cualquier otra muestra cósmica analizada hasta la fecha. Esto sugiere que Bennu se formó en una región del disco protoplanetario que era inusualmente rica en escombros estelares ancestrales, lo que lo convierte en un archivo estelar único que narra la historia del universo más allá de nuestro vecindario solar.

Los resultados, si bien no constituyen una evidencia directa de vida, son una prueba sólida de la distribución ubicua de los ingredientes químicos fundamentales. La NASA afirma que estos hallazgos ratifican la idea de que los procesos químicos cruciales para la vida eran procesos comunes en el sistema solar temprano.

En conjunto, las muestras de Bennu pintan un cuadro fascinante: un cuerpo prístino que transporta no solo los azúcares y aminoácidos necesarios para la vida terrestre, sino también los restos de estrellas que murieron hace miles de millones de años. La misión OSIRIS-REx y el asteroide Bennu continúan brindando a la ciencia un catálogo detallado de la química prebiótica de nuestro sistema solar.

Debate