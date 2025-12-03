Las cuadrillas de la Dirección de Limpia llevan a cabo trabajos de pintura en la Plaza de la Mexicanidad, como parte de las labores de limpieza que se realizan de manera permanente en ese espacio.

Gibran Solís, titular de la dependencia, informó que actualmente están las cuadrillas antigrafiti pintando las jardineras en color rojo, rehabilitación y pintado de la Plaza, pues se hizo el cambio de la cubierta exterior e interior de la concha acústica.

Indicó que cada año ha ido incrementando la demanda del espacio de esta plaza para realizar eventos como el que se llevó a cabo el fin de semana con el concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes.

Solís Kanahan mencionó que aparte de estos eventos, la Plaza de la Mexicanidad es pública y tiene libre acceso todos los días, incluso hay visitas de camiones con turistas que se bajan a tomarse fotografías.

“Todo esto es posible gracias al equipo de la Dirección de Limpia que de manera permanente dan mantenimiento al lugar, están de lunes a domingo y reforzamos con supervisión de noche” señaló.

“La Plaza de la Mexicanidad está libre, lista para que la visiten; vengan, disfruten y conozcan”, agregó el director de Limpia.