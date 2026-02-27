A 27 de febrero de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Valle, detuvieron a Carlos Arturo G. O., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de elaboración, alteración y uso indebido de documentos.

La intervención se realizó cuando agentes municipales efectuaban labores de prevención y vigilancia en el cruce del bulevar Manuel Talamás Camandari y calle Mesa Central, en la colonia Olivia Espinoza, donde detectaron a un hombre que conducía una motocicleta marca Italika, color negro, modelo 2021, a exceso de velocidad.

Por tal motivo, los oficiales le marcaron el alto conforme a los protocolos de seguridad y al realizar una inspección preventiva al vehículo, observaron que la motocicleta no contaba con número de serie vehicular visible, lo que constituye una irregularidad, razón por la cual fue detenido quien dijo llamarse Carlos Arturo G. O. de 25 años.

Previa lectura de derechos fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.