viernes, febrero 27, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Policías Municipales detienen a hombre por presunta alteración, elaboración y uso indebido de documentos
Portada

Policías Municipales detienen a hombre por presunta alteración, elaboración y uso indebido de documentos

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

 

A 27 de febrero de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Valle, detuvieron a Carlos Arturo G. O., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de elaboración, alteración y uso indebido de documentos.

 

La intervención se realizó cuando agentes municipales efectuaban labores de prevención y vigilancia en el cruce del bulevar Manuel Talamás Camandari y calle Mesa Central, en la colonia Olivia Espinoza, donde detectaron a un hombre que conducía una motocicleta marca Italika, color negro, modelo 2021, a exceso de velocidad.

banner

 

Por tal motivo, los oficiales le marcaron el alto conforme a los protocolos de seguridad y al realizar una inspección preventiva al vehículo, observaron que la motocicleta no contaba con número de serie vehicular visible, lo que constituye una irregularidad, razón por la cual fue detenido quien dijo llamarse Carlos Arturo G. O. de 25 años.

 

Previa lectura de derechos fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado. 

 

You Might Also Like

You may also like

Juárez, entre las ciudades fronterizas con mayor desempleo: INEGI

Rickettsia vuelve a encender focos rojos en colonias de Juárez

Estudiantes participan en taller sobre violencia y redes de apoyo

Promueve la diputada Yesi Reyes foro de turismo en Casas Grandes

Atienden incendio en vivienda de la calle 20 de Noviembre

Atienden incendio en vivienda de la calle 20 de Noviembre