Estudiantes participan en taller sobre violencia y redes de apoyo

Como parte del proyecto “Acción y Prevención Contra la Violencia”, la asociación Acción de Jóvenes por la Familia A.C. impartió un Taller sobre Violencia Familiar y de Género dirigido a estudiantes de entre 12 y 15 años.

Durante las sesiones, los alumnos participaron en actividades enfocadas en identificar qué conductas constituyen violencia y cuáles suelen normalizarse dentro del entorno familiar o en las relaciones interpersonales. El objetivo fue brindar herramientas para reconocer situaciones de riesgo y promover el diálogo.

En el desarrollo del taller se abordaron conceptos relacionados con la violencia intrafamiliar y de género, así como la importancia de las redes de apoyo. Los facilitadores explicaron a los estudiantes a qué instituciones pueden acudir en caso de requerir orientación o ayuda.

Uno de los temas centrales fue el papel de la familia como espacio de convivencia y respeto. Se promovió la comunicación como mecanismo para la resolución de conflictos y la prevención de situaciones de violencia.

También se explicó el procedimiento para actuar ante un caso de riesgo, priorizando la seguridad personal y la denuncia responsable ante las autoridades correspondientes.

De acuerdo con los organizadores, estos espacios buscan fortalecer la información y la capacidad de los jóvenes para identificar conductas violentas, contribuyendo a la prevención dentro del ámbito escolar y familiar.

Con esta actividad, el proyecto “Acción y Prevención Contra la Violencia” continúa implementando acciones dirigidas a la formación y orientación de adolescentes en temas relacionados con la convivencia y la seguridad.