Juan José “Juanjo” Farías Mendoza e Israel “Papo” Vega Farías, señalados por autoridades estadounidenses como integrantes de alto nivel de Cárteles Unidos, ya cuentan con órdenes de aprehensión en México, confirmó este viernes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El anuncio se dio un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informara que ambos enfrentan cargos federales por presunto tráfico de metanfetamina, delitos relacionados con armas y apoyo a una organización considerada terrorista por ese país.

La información fue dada a conocer durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El funcionario explicó que, mientras Estados Unidos notifica formalmente la acusación, las autoridades mexicanas mantienen investigaciones abiertas y continúan las operaciones para detener a ambos.

Los señalamientos sobre la acusación provienen del comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, mientras que la situación jurídica en México fue confirmada por la SSPC.

Durante su participación en Palacio Nacional, Omar García Harfuch informó que las investigaciones contra los dos presuntos integrantes de Cárteles Unidos ya estaban en marcha antes de conocerse la acusación presentada por Estados Unidos.

El secretario explicó que, en caso de que el gobierno estadounidense solicite una extradición, las autoridades mexicanas continuarán fortaleciendo las carpetas de investigación existentes.

Aquí ya hay investigaciones en curso, ha habido operaciones constantes por parte del Ejército, de la Marina, del propio gobierno estatal en contra de este grupo criminal, y por supuesto son objetivos prioritarios, y estamos buscando su detención”, declaró.

Con ello, el Gobierno de México confirmó que ambos son buscados por las autoridades nacionales, además de enfrentar un proceso penal en territorio estadounidense.

El Departamento de Justicia informó que un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó una acusación formal contra Juan José “Juanjo” Farías Mendoza, de 31 años, e Israel “Papo” Vega Farías, de 37 años.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, ambos enfrentan tres cargos federales:

Conspiración para fabricar y distribuir metanfetamina con el propósito de introducirla a Estados Unidos.

Brindar apoyo a una organización terrorista extranjera, conforme a la legislación estadounidense.

Uso y posesión de armas de fuego, incluidas ametralladoras y artefactos explosivos.

El fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, señaló:

Juan José Farías Mendoza e Israel Vega Farías están acusados de traficar enormes cantidades de metanfetamina a Estados Unidos y de apoyar a una organización terrorista extranjera”.

Es importante recordar que estas acusaciones forman parte de un proceso judicial y deberán ser acreditadas ante los tribunales correspondientes.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención de la acusación es el cargo relacionado con terrorismo.

La razón es que desde febrero de 2025 el gobierno de Estados Unidos incluyó a Cárteles Unidos en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (Foreign Terrorist Organizations), una designación que permite aplicar herramientas legales adicionales para perseguir a quienes presuntamente colaboren con ese grupo.

Bajo esa clasificación, el Departamento de Justicia sostiene que quienes apoyen materialmente a la organización pueden enfrentar cargos específicos contemplados en la legislación estadounidense.

Según el gobierno estadounidense, Cárteles Unidos opera como una alianza entre distintos grupos delictivos con presencia principalmente en Michoacán.

Entre las organizaciones que Estados Unidos identifica como parte de esa alianza se encuentran:

Cártel de Tepalcatepec.

Los Viagras.

La Familia Michoacana.

Cártel del Golfo.

Los Caballeros Templarios.

Las autoridades estadounidenses sostienen que esta estructura participa en la producción y distribución de metanfetamina mediante una red con capacidad para enviar droga hacia Estados Unidos, Europa y Australia.

Asimismo, la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró que continuará identificando e investigando a líderes de organizaciones criminales y a sus redes de operación dondequiera que se encuentren.

Juan José Farías Mendoza e Israel Vega Farías son identificados como hijo y sobrino de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo” Farías, a quien Estados Unidos señala como presunto líder de Cárteles Unidos.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, también se le atribuye el tráfico de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos.

En agosto de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

“El Abuelo” Farías fue detenido en mayo de 2018; sin embargo, recuperó su libertad cuatro días después.

En ese momento, un juez del Centro de Justicia con sede en Almoloya de Juárez determinó no vincularlo a proceso al considerar ilegal la detención.

Tras su liberación regresó a Tepalcatepec, Michoacán, donde habitantes del municipio lo recibieron con mariachis y manifestaciones de apoyo.

Tras la acusación presentada por Estados Unidos y la confirmación de que existen órdenes de aprehensión vigentes en México, las autoridades de ambos países mantienen procedimientos paralelos.

Por ahora:

México continúa con las investigaciones y la búsqueda de los dos señalados.

Estados Unidos deberá completar el proceso de notificación de la acusación formal y, en caso de considerarlo procedente, podrá solicitar su extradición.

La situación jurídica de los acusados dependerá del desarrollo de los procesos judiciales en ambos países y de las actuaciones de las autoridades competentes.

ElImparcial