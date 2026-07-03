La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo sentencias condenatorias de 50 años prisión y de 37 años y seis meses de prisión, dictadas respectivamente en contra de Pedro Humberto A. V. y de Morriset Violeta M. T., por los delitos de secuestro exprés y robo calificado.

Una agente del Ministerio Público demostró con pruebas fehacientes la responsabilidad penal de los ahora sentenciados, por los hechos delictivos que cometieron el 04 de diciembre de 2024 en el exterior de una tienda de autoservicio ubicada en el cruce de las avenidas Antonio J. Bermúdez y Calzada del Río de la colonia Quintas Alameda, en Ciudad Juárez.

Las investigaciones ministeriales establecieron que los ahora sentenciados, a través de la violencia amagaron a su víctima cuando está se encontraba a bordo de un vehículo de la marca Toyota, línea Avanza, luego la privaron de su libertad y le ordenaron entregar sus pertenencias, hasta que finalmente la liberaron en una plaza comercial de la Avenida Francisco Villarreal y calle Tres Torres, para enseguida darse a la fuga a bordo del automotor valuado en la cantidad de 153 mil pesos.

Pedro Humberto A. V. y Morriset Violeta M. T., fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con órdenes de aprehensión.

Tras ser declarados penalmente responsables por el Tribunal de Enjuiciamiento que dictó el fallo condenatorio, en la audiencia de individualización de sanciones, Pedro Humberto A. V., fue sentenciado a 50 años de prisión por su calidad de autor del delito, mientras que Morriset Violeta M. T., fue sentenciada a 37 años y seis meses de prisión por su calidad de cómplice auxiliador.

Ambos sentenciados deberán cumplir con el pago correspondiente de la reparación del daño.