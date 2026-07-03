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Suman 2 mil 645 muertos por el doble sismo en Venezuela

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Las labores de búsqueda, rescate y atención a la población continúan este viernes 3 de julio en Venezuela, a más de una semana de los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio.

Mientras brigadas de emergencia permanecen desplegadas en las zonas con mayores afectaciones, las autoridades mantienen la evaluación de daños en viviendas, edificios e infraestructura, al tiempo que actualizan el balance de víctimas conforme avanzan los trabajos de remoción de escombros.

Milenio

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