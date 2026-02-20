Nuevo presidente de Perú causa polémica al respaldar relaciones sexuales desde los 14 años

El Congreso peruano designó a José María Balcázar como presidente interino, quien permanecerá en el cargo hasta los comicios convocados para abril. Su nombramiento ocurre en medio de un clima de tensión social debido a declaraciones pasadas en las que defendió las relaciones sexuales y el matrimonio a partir de los 14 años.

Balcázar, de 83 años y miembro del partido Perú Libre, llega al Ejecutivo tras la destitución de su predecesor por un escándalo político, convirtiéndose así en el noveno mandatario que ocupa la presidencia en menos de diez años.

La controversia que lo rodea resurgió tras recordarse su intervención en el Congreso en 2023, cuando se debatía la prohibición del matrimonio infantil. En aquella ocasión argumentó que la ley peruana permitía relaciones sexuales voluntarias desde los 14 años y defendió que estos vínculos podían influir de forma positiva en el desarrollo psicológico de las mujeres, siempre que no existiera violencia.

Sus afirmaciones generaron un amplio rechazo de organizaciones defensoras de los derechos de niñas y adolescentes, que advirtieron que cualquier apoyo al matrimonio infantil fomenta prácticas que vulneran la integridad de menores. La entonces ministra de la Mujer sostuvo que en Perú el problema no eran “relaciones tempranas”, sino altos índices de abuso sexual infantil.

Tras asumir el cargo interino, Balcázar reiteró que mantiene la misma postura, aunque aseguró que sus palabras han sido sacadas de contexto y calificó parte de las críticas como interpretaciones exageradas.