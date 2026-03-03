La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE), a través de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Jesús Eduardo G. C. , y Limber Jamín R. R. , así como de un menor de edad, por el delito de secuestro agravado cometido a dos víctimas de origen extranjero, en Ciudad Juárez.

Tras exponer datos de prueba fehacientes y una argumentación jurídica razonable, el Agente del Ministerio Público acreditó que los imputados, en fecha del 14 de febrero del año en curso, privaron de la libertad a la primera víctima, originaria de República Dominicana, mientras que el 20 de febrero, hicieron lo mismo con la víctima originaria de Venezuela.

En ambos casos, se señala la participación de sujetos armados, con el uso de un vehículo Chevrolet, Camaro.

En distintos puntos de la ciudad abordaron a las víctimas, las despojaron de sus pertenencias y las trasladaron a un domicilio en el fraccionamiento Portal del Roble, lugar en donde fueron amedrentados por distintos sujetos con el uso de armas de fuego, con el objetivo de solicitar a cada una de sus familias, el pago de 20 mil dólares a cambio de su libertad.

Las víctimas permanecieron en cautiverio nueve y tres días, respectivamente, tiempo en el que sufrieron violencia psicológica, además de que familiares realizaron un pago total de 60 mil dólares, 40 mil por una víctima y 20 mil por otra, dinero destinado a cuentas bancarias proporcionadas por Limber Jamín R. R., quien, de acuerdo a las indagatorias, se encargaba de la administración y logística del pago del rescate, así como también de la custodia y cuidado de las víctimas.

Además, las víctimas señalaron que junto con los dos imputados, un menor de edad apodado “El Negro”, también ayudaban a custodiarlos y a realizar videos para enviar a sus familiares, exigiéndoles las cantidades de dinero ya mencionadas.

El 23 de febrero, los imputados, incluyendo al menor de edad, fueron detenidos en flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en el domicilio del Portal del Roble, quedando cada uno a disposición del Ministerio Público correspondiente.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, encontró suficientes datos de prueba para vincular a proceso a Jesús Eduardo G. C., y Limber Jamín R. R., quienes permanecerán en prisión preventiva.

En tanto, en audiencia distinta y a cargo de la Unidad de Adolescentes Infractores, el menor de edad también fue vinculado a proceso y se otorgaron dos meses de plazo para la investigación complementaria.