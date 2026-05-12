Juárez mantiene gasolina más barata que el interior del país, pero precios ya preocupan

El precio de la gasolina continúa aumentando en Ciudad Juárez y El Paso, situación que ya comienza a impactar el bolsillo de miles de automovilistas fronterizos. Actualmente, en Juárez la gasolina Magna se vende entre los 19 y 20 pesos por litro, mientras que la Premium supera los 22 pesos y el diésel alcanza hasta los 26 pesos en algunas estaciones.

Aunque el aumento preocupa a conductores locales, los precios en la frontera todavía se mantienen por debajo del promedio nacional. En el interior del país, la gasolina Magna ya supera los 23 pesos por litro y la Premium ronda los 28 pesos, cifras considerablemente más elevadas que las registradas en la zona fronteriza.

Especialistas señalan que una de las principales causas del incremento es el aumento internacional en el precio del petróleo, impulsado por tensiones en Medio Oriente y la incertidumbre en rutas energéticas estratégicas como el estrecho de Ormuz. Además, la variación del dólar frente al peso también estaría influyendo en los costos de importación y distribución.

En El Paso, Texas, el precio del combustible también ha mostrado incrementos recientes, con estaciones que venden el galón entre 3.45 y 3.55 dólares. Aunque el Gobierno Federal mantiene estímulos fiscales en la frontera para contener los precios, automovilistas consideran que el aumento gradual ya comienza a afectar el gasto diario y el costo del transporte en Ciudad Juárez.