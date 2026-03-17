Tras incendio, el portaaviones USS Gerald R. Ford podría ser relevado

Un incendio registrado a bordo del USS Gerald R. Ford, considerado el portaaviones más moderno de la Armada de Estados Unidos, ha generado versiones sobre su posible relevo en la zona donde actualmente opera.

De acuerdo con reportes que han trascendido, el siniestro se habría originado al interior del buque, específicamente en un área no relacionada con sistemas de combate, lo que al parecer permitió evitar consecuencias mayores en su capacidad operativa. No obstante, el fuego habría requerido varias horas para ser completamente controlado, lo que evidencia la magnitud del incidente.

Aunque autoridades estadounidenses no han confirmado daños estructurales graves, se ha informado que parte de la tripulación resultó afectada y que diversas áreas del portaaviones habrían quedado temporalmente inhabilitadas. Estas condiciones, según versiones preliminares, podrían influir en la decisión de enviar la embarcación a puerto para su revisión.

En ese contexto, ha trascendido que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos estaría evaluando la posibilidad de relevar temporalmente al portaaviones, con el fin de mantener la presencia militar en la región sin interrupciones, en caso de que las labores de inspección y reparación así lo requieran.

Asimismo, al parecer el buque podría dirigirse a una base en el Mediterráneo para recibir apoyo logístico y técnico, lo que reforzaría las versiones sobre una eventual sustitución momentánea mientras se determina el alcance real de los daños.

Hasta el momento, la Armada de los Estados Unidos no ha emitido un posicionamiento detallado sobre un relevo oficial, por lo que la situación se mantiene en desarrollo y sujeta a evaluaciones internas.