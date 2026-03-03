En el contexto de la 13ª Semana del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), la Lic. Cinthia Fraire Granados, jueza especializada en el Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes, sostuvo un encuentro académico con estudiantes de la Licenciatura en Derecho para profundizar en el sistema integral de justicia para menores y sus diferencias respecto al proceso penal de adultos.

La charla se llevó a cabo este lunes 2 de marzo, a las 18:00 horas, en el Edificio X del ICSA, donde la especialista compartió con el alumnado los principios, fines y particularidades que rigen este sistema especializado, así como la relevancia de la formación en esta materia.

Durante su intervención, explicó que el objetivo principal fue sensibilizar a los futuros profesionistas sobre el sentido y alcance de este modelo jurídico.

Subrayó que el sistema integral de justicia para adolescentes cuenta con bases normativas sólidas, como la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la Constitución Política y diversos tratados y convenciones internacionales que orientan su aplicación.

Asimismo, enfatizó la importancia de que los jóvenes que cursan la Licenciatura en Derecho conozcan esta área de especialización.

“Es muy importante que los jóvenes conozcan de este sistema especializado, sobre todo ahora que están estudiando esta licenciatura en Derecho. Que sepan que así como está la rama penal, pues hay subramas en las que se pueden especializar; no todo es cuestión de adultos. Conocer estas particularidades del sistema para adolescentes es fundamental”, señaló.

Finalmente, explicó que uno de los mayores retos es combatir la percepción de impunidad en torno a este modelo.

“Porque caemos en esos discursos de impunidad, de que a los adolescentes no se les sanciona. Sí se sanciona, pero de manera diferente y no quiere decir que sus conductas queden impunes, sino que son diferenciadas en razón de su edad, dado el pleno desarrollo tanto físico como psicológico en el que se encuentran”, concluyó.