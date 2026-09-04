Chihuahua, Chih. (A 04 de septiembre de 2026).- La Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh) precisa que la modificación aprobada este 3 de septiembre de 2026 por el Congreso del Estado respecto al decreto relacionado con el proyecto de la Arena de Multiusos de Chihuahua tiene como finalidad corregir y precisar el alcance de la aportación de terreno que realiza esta organización al proyecto.

Es importante aclarar que el Congreso del Estado no aprobó la aportación ni la delimitación de un nuevo terreno para la construcción de la Arena Multiusos. El terreno forma parte de la aportación que realiza la Unión Ganadera Regional de Chihuahua para hacer posible el desarrollo de este proyecto.

La modificación aprobada obedece a una imprecisión contenida en el decreto emitido meses atrás, en el cual se estableció de manera incorrecta que la Unión Ganadera aportaría la totalidad de un inmueble de aproximadamente, ubicado en el predio Labor de Terrazas.

La corrección establece con precisión que la aportación de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua corresponde exclusivamente a una superficie de 13 hectáreas, equivalentes a 130 mil metros cuadrados, destinada al desarrollo de este importante proyecto.

Esta superficie corresponde a la Fracción A del Polígono 2, con un frente de 301.57 metros, y forma parte del inmueble de mayor extensión propiedad de la organización ganadera.

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua considera importante realizar esta aclaración para evitar interpretaciones equivocadas sobre el patrimonio de la organización y sobre los alcances del proyecto, así como para brindar certeza respecto de la superficie que será destinada a la Arena.

UN PROYECTO ESTRATÉGICO PARA CHIHUAHUA

La Arena de Usos Múltiples de Chihuahua representa un proyecto de relevancia para el sector ganadero y para el desarrollo económico del estado, al contemplar un espacio destinado a la realización de ferias, congresos, exposiciones, eventos especializados y actividades vinculadas con el sector agropecuario y ganadero.

Asimismo, el proyecto busca contribuir a la promoción y comercialización de la ganadería chihuahuense, fortalecer la capacidad del estado para recibir eventos de alcance nacional e internacional y generar una mayor actividad turística y económica.

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua refrenda su disposición para que este proyecto se convierta en un espacio que genere beneficios para el sector ganadero y para Chihuahua.