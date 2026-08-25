Prepara EU una revocación de 200 mil visas de turismo y negocios

La Administración de Donald Trump está preparando la revocación de las visas de turismo y negocios para hasta 200.000 extranjeros que han aplicado o están en proceso de solicitar asilo en Estados Unidos, según el cálculo de AP. Se espera que la medida, que sería la mayor revocación de visas de la historia del país, sea impugnada una vez se haga el anuncio oficial.

De acuerdo a medios nacionales que han tenido acceso a documentos internos, el Departamento de Estado planea anunciar en las próximas semanas la cancelación de visas B1 y B2 expedidas entre 2016 y 2026 cuyos titulares han solicitado, o están en proceso de solicitar, asilo. La operación se haría en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de la implementación de las leyes migratorias.

La información fue confirmada por el portavoz del Departamento de Estado Tommy Pigott. “Estamos colaborando con el DHS para identificar y revocar los visados de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente”, dijo a AP. Sin embargo, no corroboró la cifra de las revocaciones. “Ya que el proceso será fluido, el número de revocaciones se mantiene dinámico y se hará de forma continua”, agregó.

Las revocaciones que ahora están siendo planeadas no resultarían inmediatamente en una deportación, según los oficiales que hablaron con AP. La mayoría de las personas con solicitudes de asilo actualmente pendientes serían reclasificadas, pero perderían su condición de viajeros por motivos de negocios o turismo, según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque las revocaciones aún no son definitivas.

La medida sería una nueva vuelta de tuerca en las restrictivas políticas migratorias que han definido el gobierno de Donald Trump. En lo que tiene que ver con visados, la Administración republicana ya ha endurecido las restricciones a solicitantes de diferentes maneras: requiriendo más información personal, incluyendo acceso a las redes sociales de los solicitantes, estableciendo altísimas tarifas para siquiera empezar el proceso y directamente prohibiendo las visas a ciudadanos de ciertos países.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, publicó en redes sociales este lunes un señalamiento a personas que usan los visados de turismo o negocios para ingresar a Estados Unidos y luego solicitar asilo. “La gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de las solicitudes de asilo falsas”, escribió Landau en X. “El asilo no debería ser una laguna jurídica para eludir la ley de inmigración”.

Los visados B1 se expiden generalmente para viajes de negocios, mientras que los visados B2 se expiden, por lo general, para turismo, visitas familiares o atención médica. A partir de los documentos o de las declaraciones de los funcionarios, no quedó claro de inmediato cuántos de estos titulares de visado están solicitando o han solicitado asilo en Estados Unidos y se verían afectados por las revocaciones.

A los solicitantes actuales de visados B1 y B2 se les pide que declaren que no solicitarán asilo en Estados Unidos y que demuestren su intención de regresar a sus países de origen.

En los últimos 18 meses, el Departamento de Estado ha revocado unos 175.000 visados a personas que han sido condenadas o acusadas de delitos que van desde la conducción bajo los efectos del alcohol hasta la violación y el robo, así como a personas que se han pronunciado públicamente en contra de las políticas de Estados Unidos, especialmente en Oriente Medio.

ElPaís