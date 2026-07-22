El diputado del Partido Acción Nacional, Jaime Torres Amaya, en su calidad de representante del Distrito 13, participó en el arranque de la obra de pavimentación de concreto hidráulico correspondiente al tramo de Guaynomi, en Maguarichi, de la cual fue gestor en coordinación con el municipio y gobierno del Estado.

Esta obra de pavimentación de este tramo en Maguarichi, corresponde a una serie de obras que el legislador Torres Amaya ha estado dando continuidad a través de las gestiones de los municipios del distrito ante las instancias de gobierno correspondiente.

Jaime Torres Amaya, junto con el alcalde Francisco Manuel Campos, así como Jairo Lozano, de ICATECH y del Lic. Jorge Puentes, Coordinador de Desarrollo Municipal del Estado, realizaron un recorrido por el tramo en el que se desplegará la obra de pavimentación, para posteriormente dar a conocer en conjunto, tanto el proyecto como la inversión que representa para el municipio.

Torres Amaya destacó la importancia que representa para Maguarichi el seguir consolidándose en obra pública, de sus vías de comunicación y acceso, lo que se traduce en un desarrollo para la calidad de vida de las familias, la economía de la región y el crecimiento municipal.

El legislador, apuntó a que esta obra de pavimentación en el tramo de Guaynomi, en el municipio de Maguarichi representa una inversión pública de más de 2 millones de pesos, cien por cierto estatal, manifestó su reconocimiento al compromiso de la gobernadora Maru Campos y reiteró que desde el Congreso del Estado seguirá trabajando para que más obras sean una realidad para los municipios del Distrito 13.