Alma Portillo, diputada parralense de Movimiento Ciudadano, participó en el Consejo Nacional del partido, un evento en el que la fuerza naranja se refrendó como la alternativa política que México necesita en estos momentos en que el país enfrenta graves problemas y un deterioro institucional.

En el encuentro participaron Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano, y Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional. Ambos coincidieron en que MC se consolida como una fuerza política importante y determinante en la vida pública presente y futura del país.

Delgado Rannauro reconoció el trabajo de las dirigencias en todo el territorio nacional, mientras que Álvarez Máynez destacó que la “alternativa naranja” mantiene rumbo y proyección, además de subrayar los recientes triunfos electorales en diversos estados y el aumento de la población gobernada por el partido.

La legisladora presentó ante la Comisión Operativa Nacional los resultados legislativos del último año, entre los que destacan iniciativas para garantizar el acceso al agua y mejorar la infraestructura hídrica; impulsar el derecho al cuidado, el Sistema Estatal de Cuidados y el reconocimiento del cuidado como un derecho social.

Asimismo, recordó su compromiso en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres, recordando que ha propuesto iniciativas para fortalecer las instituciones encargadas de atender a las mujeres y para establecer sanciones específicas contra la violencia con ácido.

Portillo también destacó la aprobación de unidades de atención a la violencia familiar y de género en cada corporación de policía municipal.

Durante el Consejo Nacional, Movimiento Ciudadano ratificó su carácter de ser un instrumento para la participación de la sociedad en la vida pública del país y reafirmó como uno de sus valores fundamentales su alianza con la ciudadanía.