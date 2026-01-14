miércoles, enero 14, 2026
Inicio » Adeudos de agua tendrán descuentos con apoyo de unidades móviles
Ciudad JuárezPortada

Adeudos de agua tendrán descuentos con apoyo de unidades móviles

by Eduardo Huízar
written by Eduardo Huízar

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (J+) anunció el arranque de un programa especial de descuentos en adeudos del servicio de agua potable, con el objetivo de aliviar el gasto familiar de los juarenses durante el inicio del año.

Adeudos de agua tendrán descuentos con apoyo de unidades móviles

Marco Licón, director ejecutivo del organismo, explicó que a partir de este jueves se desplegarán unidades móviles en distintos puntos de la ciudad para acercar los beneficios del programa a la población.

Indicó que los módulos atenderán de 4:00 de la tarde a 10:00 de la noche y también servirán para canalizar reportes o inconformidades relacionadas con el suministro de agua.

Agregó también se instalarán en centros comerciales, y las ubicaciones específicas serán publicadas en las plataformas digitales de la J+.

El funcionario reiteró el llamado a los usuarios con adeudos para que aprovechen los descuentos disponibles y regularicen su situación ante el organismo.

